Путин призвал единороссов вести себя прилично и не допускать хамского отношения к людям

Владимир Путин призвал членов "Единой России" вести себя приличнее.

"Нельзя допускать пренебрежительного отношения к людям, хамства, заносчивости. Это вредно для страны, несправедливо по отношению к людям, это опускает партию ниже плинтуса", — заявил глава государства на съезде "Единой России» в Москве.

По словам Путина, "за теми, кто ведет себя неприлично, нужно следить", пишет Zнак.com.

Напомним, на этой неделе председатель "Единой России"Дмитрий Медведев отмечал, что чиновников, "которые плохо себя ведут, нужно привлекать к ответственности".

"Мозги надо включать, когда ты облечен властью. Надо же думать перед тем, как что-то изрекать", — говорил Медведев.

Таким образом Путин и Медведев отреагировали на скандалы, которые в последнее время то и дело возникают из-за весьма неоднозначных высказываний единороссов и чиновников.

Так, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов на встрече со студентами Елецкого государственного университета заявил, что если молодых людей не устраивают цены, то причина в том, что они мало зарабатывают, а не в том, что цены высокие. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков, переписываясь с местной жительницей Анной Власовой под постом в соцсети "ВКонтакте" по поводу закрытия детсадов, заявил, что обращаться к нему за помощью "бесполезно", ведь о детях Власовой "должен думать их отец".

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова на заседании рабочей группы комитета по социальной политике в областной думе заявила, что прожиточного минимума пенсионера вполне достаточно для нормальной жизни, ведь "макарошки везде стоят одинаково". А скандал вокруг Ольги Глацких разгорелся после того, как чиновница на встрече с общественниками в Кировграде заявила, что государство молодежи "в принципе ничего не должно", потому что им «должны родители», которых, в свою очередь, "государство не просило рожать".