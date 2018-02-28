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Новости. Общество
18:20, 28 Февраля 2018

Путин призвал МВД жестко пресекать раскалывающие общество действия

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Президент России Владимир Путин заявил, что число преступлений экстремистской направленности в прошлом году выросло на 5%, и призвал сотрудников МВД "жестко" пресекать действия, направленные на раскол общества.

"Сегодня ряд группировок действуют дерзко и вызывающе. Они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь", — заявил Путин, выступая на коллегии МВД.

Президент назвал "прямой обязанностью" сотрудников МВД оперативную нейтрализацию "любых незаконных действий, направленных на раскол общества и дестабилизацию ситуации", так как они несут серьезную угрозу.

Одной из главных задач МВД Путин назвал обеспечение безопасности в общественных местах, призвав оперативно реагировать на любые нарушения порядка "на улицах, в транспорте, на спортивных, зрелищных мероприятиях".

"Нужно шире применять современные технические средства, привлекать для помощи дежурным нарядам дружинников и другие общественные структуры", — сказал президент.

Путин также отметил "позитивные тенденции" в работе МВД, к числу которых отнес рост раскрываемости убийств, разбойных нападений и квартирных краж, передает РБК.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-02-28 21:26:45
Кто не с ними, тот против нас...
кир
2018-02-28 20:49:44
Вы встроены в систему лжи. Вас печатают, меня - нет.
Zim
2018-02-28 20:42:31
Наверное теперь все обязаны объединиться вокруг любимого вождя? А когда строем начнем ходить?
Плейшнер
2018-02-28 20:20:29
Это ж из за кого несанкционированные акции проводятся то ??? Что людям надо то от власти ???
goo
2018-02-28 19:54:46
Вика
2018-02-28 19:24:44
Похоже Президент очень далёк от того ,что происходит в органах в стране?!
Гость
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