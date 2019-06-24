Путин продлил продуктовое эмбарго до конца 2020 года

Президент России Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго до 31 декабря 2020 года.

Россия запретила импорт отдельных видов продовольствия из США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 г. в ответ на санкции из-за присоединения Крыма, пишут "Ведомости".

Позже эмбарго было расширено и на ряд других стран, поддержавших антироссийские санкции, включая Украину. Под запрет попали, в частности, поставки мяса, рыбы, молочной продукции, фруктов и орехов и так далее. Конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго, определен правительством. Последний раз эмбарго продлевалось до конца 2019 года.

В марте Путин отмечал, что продуктовые санкции нанесли вред и российской экономике, и бизнесу европейских стран. Он также заявил, что если европейские санкции будут сняты, то и Россия вынуждена будет снять ответные меры, поскольку не будет изначальных причин, по которым они были введены. Он выразил уверенность, что такой подход может не понравиться российским сельхозпроизводителям, которые привыкли вести бизнес в условиях продуктовых санкций.