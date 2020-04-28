Путин продлил режим карантина из-за коронавируса до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин сообщил о своем решении продлить режим карантина в стране из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Владимир Путин поручил продлить период нерабочих дней до 11 мая включительно. Президент объявил 6, 7 и 8 мая также нерабочими днями.

Об этом Путин сообщил во время обращения к россиянам, которое транслировалось онлайн.

"Нам удалось затормозить распространение эпидемии", - сказал Путин. При этом он пояснил, что ситуация остается очень сложной.

"Пик еще не пройден", - пояснил президент.

К пятому мая президент потребовал от правительства и Роспотребнадзора подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений. Предполагается, что выход из карантина начнется с 12 мая. У регионов после 11 числа будет еще неделя для принятия решений на местах.