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Путин продлил режим карантина из-за коронавируса до конца майских праздников

Новости. Общество
17:46, 28 Апреля 2020
фото: © Алексей Дружинин/ТАСС
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Президент России Владимир Путин сообщил о своем решении продлить режим карантина в стране из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Владимир Путин поручил продлить период нерабочих дней до 11 мая включительно. Президент объявил 6, 7 и 8 мая также нерабочими днями. 

Об этом Путин сообщил во время обращения к россиянам, которое транслировалось онлайн.

 "Нам удалось затормозить распространение эпидемии", - сказал Путин. При этом он пояснил, что ситуация остается очень сложной.

"Пик еще не пройден", - пояснил президент.

К пятому мая президент потребовал от правительства и Роспотребнадзора подготовить параметры поэтапного выхода из режима ограничений. Предполагается, что выход из карантина начнется с 12 мая. У регионов после 11 числа будет еще неделя для принятия решений на местах.

 

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Комментарии

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User
2020-04-28 18:15:07
А про новый праздник-то где? Больше праздников хороших и разных! "Пусть едят пирожные".
Гость
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