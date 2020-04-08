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Путин против массового закрытия предприятий при единичных случаях коронавируса, как в Карелии

Новости. Общество
16:29, 08 Апреля 2020
фото: © Алексей Дружинин/ТАСС
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Президент России Владимир Путин раскритиковал действия региональных властей по массовому закрытию предприятий на карантин даже при единичных случаях заражения коронавирусом, как в Карелии.

Об этом глава государства заявил сегодня на видеосовещании с руководителями регионов по проблемам борьбы с коронавирусом.

"Нельзя останавливать экономику: закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", - сказал президент.

Что еще об этом сказал глава государства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Andrey+
2020-04-08 20:53:27
Через три недели почти все, кто сейчас критикует Парфенчикова скажут: "Парфён был прав!" Вот только сказать это публично у них духа не хватит...
Малюта
2020-04-08 21:10:28
В Указе Президента ему всё скажут , подождём .
Малюта
2020-04-08 19:03:22
Прощай , Парфенчиков , Совбез обид не прощает .
Андрей Дубенский
2020-04-08 17:39:31
С одной стороны, приятно, что державной рукой местный зад получил крапивкой.
С другой - а кто их, сиротинок, науськал-то? Типа он не знал, что российский чиновник всех положит, но побежит и впереди верблюда, и впереди паровоза... Так что давайте - лавры пополам и розги пополам...
Sergey Kuznetsov
2020-04-08 17:24:05
Ждём объяснений нашего главного надзирателя по РК.
goo
2020-04-08 17:15:10
Из-за депутата и тетеньки Парфенчиков устроил блокаут всей Карелии. Москва то выкарабкается, у них денег много. А мы фиг знает.
Os
2020-04-08 18:50:23
Сейчас все выйдут на работу, и начнется заболевание, пока ждет.
Малюта
2020-04-08 16:54:29
....значит ……..Парфенчиков уже на выход . Перебдел без всякого толка .
btw
2020-04-08 17:19:04
Малюта, дааа? число заболевших не растет, так как же без всякого толка? Вы вообще понимаете, что эпидемию проще всего погасить в самом начале?
Малюта
2020-04-08 19:05:41
btw, Вы то понимаете , что пишите . Эпидемии никакой нет , а есть бред чиновников и страх населения , который губит всю Россию .
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