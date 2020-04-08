Путин против массового закрытия предприятий при единичных случаях коронавируса, как в Карелии

Президент России Владимир Путин раскритиковал действия региональных властей по массовому закрытию предприятий на карантин даже при единичных случаях заражения коронавирусом, как в Карелии.

Об этом глава государства заявил сегодня на видеосовещании с руководителями регионов по проблемам борьбы с коронавирусом.

"Нельзя останавливать экономику: закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, не взирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксированы единичные случаи заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", - сказал президент. Что еще об этом сказал глава государства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".