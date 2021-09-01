Путин сообщил, что не пользуется мобильным телефоном

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщил, что не пользуется мобильным телефоном.

Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев в самом его начале обратился к главе государства: «Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель (канцлер Германии) — у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит», — сказал Брилев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне кажется, это не трудно было заметить», — пошутил президент.

После чего журналист поинтересовался у главы государства, пользуется ли он мобильным телефоном вообще: «А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович?».

«Нет», — ответил Путин.

В августе во время встречи Путина и Меркель в Кремле внезапно раздался телефонный звонок: оказалось, что глава германского правительства, видимо, забыла выключить свой сотовый. Меркель, спохватившись, достала из кармана телефон и, очевидно, выключила его или перевела в беззвучный режим. Путин не показал виду, что обратил внимание на этот инцидент, и продолжил свою речь.

Восточный экономический форум проходит 2–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.