Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Их функции переданы федеральному министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Президент России Владимир Путин подписал указ о совершенствовании госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Документ упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи.

По решению главы государства, функции обоих ведомств переданы федеральному министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Президентский указ вступает в силу со дня подписания.