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Путин упразднил Роспечать и Россвязь

Новости. Политика
10:59, 20 Ноября 2020
фото: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Их функции переданы федеральному министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Президент России Владимир Путин подписал указ о совершенствовании госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Документ упразднил Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. 

По решению главы государства, функции обоих ведомств переданы федеральному министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Президентский указ вступает в силу со дня подписания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бритва
2020-11-20 12:34:38
опять инфу исказили. Он лично в одно лицо упразднил? Или типа Чубайса кто-то постарался?
Горожанин
2020-11-20 12:12:55
А министерство "квантового" развития будет? Почему только "цифровым" технологиям такой почет...
Разумный
2020-11-20 11:35:35
Вчера была программа,на которой рассказали, что чиновников стало в два раза больше чем при СССР, когда страна была в два раза больше...
Упразняют одних, расширяют штат под вновь выдуманные структуры, куда ж детей своих бестолковых чинушам пристраивать?
Os
2020-11-20 11:06:46
В Петрозаводске киоски Роспечати почти все упразднили.
Гость
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