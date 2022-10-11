Путин ввел военное положение в четырех областях

Военное положение начнет действовать в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской областях с полуночи 20 октября.
Военное положение вводится, поскольку «против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила», пишет РБК.
Президент Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности России.
«Напомню, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их вступления в состав России действовал режим военного положения. И сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства. Поэтому мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации», — сказал Путин.
По его словам, указ будет сразу же отправлен на утверждение в Совет Федерации.
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