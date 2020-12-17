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Путин высказался о повышении пенсий работающим пенсионерам

Новости. Общество
09:02, 18 Декабря 2020
фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в России, власти думают над этим вопросом, заявил в ходе пресс-конференции президент страны Владимир Путин.

"Условие простое — бюджетная обеспеченность. В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", — ответил он на вопрос, при каких условиях может быть возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам.

"По направлению, по которому вы сказали, конечно, мы об этом думаем. Пенсионеры этого заслуживают, это точно", — добавил глава государства.

Что еще об этом сказал президент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-18 11:17:06
Он обещал подумать! Спасены!
В 2035 скажет, что думает...
Off
2020-12-18 11:11:36
Опора наша и надежда ! Кормилец ! Без тебя сидели бы дома ..а сейчас будем работать ,до самой смерти!!!
Горожанин
2020-12-18 11:03:09
Как можно отобрать у человека часть заработанной пенсии, если он решил еще поработать? Тем более что устроиться на работу и более молодым сложно, значит востребованы эти старики...
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