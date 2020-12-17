Путин высказался о повышении пенсий работающим пенсионерам

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в России, власти думают над этим вопросом, заявил в ходе пресс-конференции президент страны Владимир Путин.

"Условие простое — бюджетная обеспеченность. В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", — ответил он на вопрос, при каких условиях может быть возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам.

"По направлению, по которому вы сказали, конечно, мы об этом думаем. Пенсионеры этого заслуживают, это точно", — добавил глава государства.

Что еще об этом сказал президент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".