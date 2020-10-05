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Пузырь лопнет: эксперт предсказал скорый ипотечный кризис в России

Новости. Экономика
21:05, 05 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В России образовались идеальные условия для возникновения скорого ипотечного кризиса, предупреждают эксперты.

В России сформировалось идеальное сочетание факторов для ипотечного кризиса: падение реальных располагаемых доходов населения, растущие объемы выдачи ипотеки и рост цен на недвижимость, предупреждают эксперты. Об этом сообщает издание "Ведомости".

"Ипотечного кризиса пока в России еще не было, но всегда что-то бывает в первый раз, – отмечает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. – В 1998 г. практически не было ипотеки, в 2008 г. была только лайт-версия нынешнего ипотечного рынка ("валютные ипотечники"). Уже через год-два рынок может отреагировать на нынешнюю ситуацию первым российским ипотечным кризисом".

Одним из основных факторов риска эксперт считает активное продвижение доступной ипотеки.

"Сегодня возможность взять ипотеку появляется у тех, кто имеет минимальное количество сбережений, а иной раз – и это происходит все чаще – люди берут кредит на первоначальный взнос. Банкиры не очень любят говорить о том, что в структуре ипотечных займов львиную долю занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом, но это так. Именно эти заемщики станут проблемными при малейшем экономическом шторме", – убежден Хестанов. Сейчас мы входим во вторую волну коронакризиса, и для кого-то падение зарплат и сокращение рабочих мест будет неизбежным, даже если "весенние блокировки не повторятся".

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