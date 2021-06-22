Пыль столбом: жители райцентра Карелии просят заасфальтировать дороги, как в советские времена (ФОТО)

Жители Питкяранты, задыхающиеся в жару от пыли, готовы писать петицию, чтобы городские дороги заасфальтировали.

«Крик души» опубликован в паблике районной газеты «Новая Ладога». Жители улиц Пионерская, Луговая, Нагорная, Калинина, Строительный квартал и других в Питкряанте устали дышать пылью в жару. Активные горожане предлагают объединяться и писать петицию, чтобы местные дороги засфальтировали, как это было в советское время.

«Погибель, невозможно выйти на улицу. Пыль столбом стоит сутками, открыть окна в жару из-за пыли тоже никак нельзя, издевательство! Надо жаловаться! Давайте не будем молчать и давиться пылью! » — пишут жители Питкяранта.

По словам горожан, кусты, деревья, цветы — всё сейчас покрыто толстым слоем пыли, ничего нельзя выращивать в таких загрязнённых условиях.

«Здесь ведь и здание прокуратуры, и детский садик, и ДЮСШ, где дети дышат пылью… В городе всё перекрыто, теперь здесь идёт движение машин, из-за этого ещё больше нагнетается пыльная обстановка», — отметили активные жители Питкяранты.

Ранее сообщалось, жители Петрозаводска задыхаются от пыли из-за проезжающих машин.