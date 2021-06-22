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Пыль столбом: жители райцентра Карелии просят заасфальтировать дороги, как в советские времена (ФОТО)

Новости. Общество
16:43, 23 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Газета "Новая Ладога". г.Питкяранта»

Жители Питкяранты, задыхающиеся в жару от пыли, готовы писать петицию, чтобы городские дороги заасфальтировали.

«Крик души» опубликован в паблике районной газеты «Новая Ладога». Жители улиц Пионерская, Луговая, Нагорная, Калинина, Строительный квартал и других в Питкряанте устали дышать пылью в жару. Активные горожане предлагают объединяться и писать петицию, чтобы местные дороги засфальтировали, как это было в советское время.

«Погибель, невозможно выйти на улицу. Пыль столбом стоит сутками, открыть окна в жару из-за пыли тоже никак нельзя, издевательство! Надо жаловаться! Давайте не будем молчать и давиться пылью! » — пишут жители Питкяранта.

По словам горожан, кусты, деревья, цветы — всё сейчас покрыто толстым слоем пыли, ничего нельзя выращивать в таких загрязнённых условиях.

«Здесь ведь и здание прокуратуры, и детский садик, и ДЮСШ, где дети дышат пылью… В городе всё перекрыто, теперь здесь идёт движение машин, из-за этого ещё больше нагнетается пыльная обстановка», — отметили активные жители Питкяранты.

Ранее сообщалось, жители Петрозаводска задыхаются от пыли из-за проезжающих машин.

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Комментарии

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Off
2021-06-23 17:33:34
Там где правят педроиды всегда разруха и бездорожье. ))
Живой пока
2021-06-23 17:31:43
Чтобы как в советские времена сделать асфальт: нужно всё откаты собрать, всё яхты продать, дворцы и резиденции, всё награбленное "не посильным трудом", тогда и к Навальному не надо будет обращаться, он ведь этого и добивался, борясь с системой коррупционеров...но как видно из результата: пока зря ...
театральный критик
2021-06-23 17:04:20
Ежели как в совецкие времена - это к ульянову нашему местечковому, петрозаводскому
юнипер95
2021-06-23 17:01:43
надо к Навальному обращаться, он поможет
Leopol'd
2021-06-23 17:45:59
юнипер95, точно! Написать Навальный, закатают в асфальт всю улицу.
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