Рабочего придавило металлоконструкцией не предприятии в Карелии, будет суд

Суд Костомукши принял к рассмотрению уголовное дело о ЧП на промышленном предприятии, где рабочего придавило металлоконструкцией по вине машиниста погрузчика.
Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.
Происшествие произошло 16 сентября на территории площадки козлового крана промышленного предприятия.
По версии следствия, машинист погрузчика грубо нарушил требования безопасности при отгрузке металлолома в железнодорожные вагоны. В результате неосторожного движения стрела перегружателя задела металлоконструкцию, которая упала на рабочего, резавшего металл. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.
Обвиняемый признал вину и выплатил пострадавшему компенсацию морального вреда.
Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.
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