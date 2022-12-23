Рабочего придавило металлоконструкцией не предприятии в Карелии, будет суд

Суд Костомукши принял к рассмотрению уголовное дело о ЧП на промышленном предприятии, где рабочего придавило металлоконструкцией по вине машиниста погрузчика.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Происшествие произошло 16 сентября на территории площадки козлового крана промышленного предприятия.

По версии следствия, машинист погрузчика грубо нарушил требования безопасности при отгрузке металлолома в железнодорожные вагоны. В результате неосторожного движения стрела перегружателя задела металлоконструкцию, которая упала на рабочего, резавшего металл. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину и выплатил пострадавшему компенсацию морального вреда.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.