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Рабочему оторвало руку на лесопильном предприятии в Петрозаводске

Новости. Происшествия
11:20, 24 Марта 2022

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Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту получения травм рабочим на лесопильном предприятии.

Как рассказали в Следкоме Карелии, предварительно установлено, что 19 марта 51 — летний рабочий получил травму на лесопильном предприятии, расположенном в Петрозаводске. Руку мужчины затянуло в деревообрабатывающий станок. В результате у рабочего ампутировано левое предплечье.

В настоящее время следователями проведен тщательный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, Следком Карелии возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на ГЭС.

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