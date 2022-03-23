Рабочему оторвало руку на лесопильном предприятии в Петрозаводске

Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту получения травм рабочим на лесопильном предприятии.

Как рассказали в Следкоме Карелии, предварительно установлено, что 19 марта 51 — летний рабочий получил травму на лесопильном предприятии, расположенном в Петрозаводске. Руку мужчины затянуло в деревообрабатывающий станок. В результате у рабочего ампутировано левое предплечье.

В настоящее время следователями проведен тщательный осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, Следком Карелии возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на ГЭС.