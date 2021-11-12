Рабочие превратили сгоревший дом в Петрозаводске в помойку (ВИДЕО)

Петрозаводчанка сняла видео, как рабочие вместо того, чтобы вывезти мусор, закидывают его в старый сгоревший дом.

В паблике «Живой Петрозаводск» горожанка разместила видео, на котором запечатлела, как на улице Мичуринская, на Перевалке, рабочие подъехали на машине, но вместо того, чтобы вывезти мусор, закидали его в сгоревший дом и ушли.

«Около сгоревшего дома на Перевалке люди устроили помойку, ранее здесь стоял контейнер, но, по непонятным для местных жителей причинам, этот контейнер вывезли. Но мусор продолжался скапливаться на «привычном» месте. Жители этих домов сказали, что вывозят мусор в близлежащие помойки или около работы. Но нашлись те, кто по привычке выносят мусор в «удобное» или «привычное» место. Ну и заодно работники мусоровоза решили не ехать на свалку, а разгрузиться в более удобном месте», - написала в комментарии автор видео.