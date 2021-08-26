Рабочие смыли черного человека в тоннеле Петрозаводска

Нарисованный силуэт черного человека в тоннели на улице Горького сильно пугал прохожих.

Как сообщил на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский, на днях неизвестные изрисовали отремонтированный в прошлом году пешеходный тоннель на улице Максима Горького. Более того, обеспокоенные горожане в социальных сетях отметили, что зависший в воздухе человеческий силуэт в конце подземного перехода выглядит пугающе.

«Сегодня сотрудники Городского комбината благоустройства стёрли художества с белой плитки, - рассказал Владимир Любарский. - Вы логично спросите, зачем об этом на своей странице пишет мэр? А затем, что всё в нашей жизни состоит из мелочей. Одни напакостили и решили, что это круто. А нормально другое - ценить родной город, чужой труд и окружающих людей. Спасибо тем, кто отмыл!».

Ранее в паблике «Подслушано в Петрозаводске» сообщалось, что вандалы изрисовали стену в подземном переходе. Ожна из горожанок пожаловалась на художества хулиганов.

«Шла с работы и очень испугалась, издалека выглядит очень жутко. А если бы вместо меня шли пожилые люди?» - подняла вопрос горожанка.



фото "Подслушано в ПТЗ/Петрозаводск"