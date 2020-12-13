Рабочие устанавливают очередной забор в центре Петрозаводска (ФОТО)

На улице Калинина вдоль дороги рабочие устанавливают ограждение.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел, как подрядчик на улице Калинина устанавливает ограждение вдоль дороги.

"Много ли еще таких заборов планируется установить в Петрозаводске", – поинтересовался горожанин и отметил, что они все разные, не имеют одного стиля, поэтому, на его взгляд, уродуют город.

Напомним, что в Петрозаводске уже более 50 улиц оградили заборами. Согласно заключённому в апреле муниципальному контракту, цена которого составляет 4,7 млн рублей, предусмотрено заменить 4,2 км ограждений.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане считают некоторые ограждения опасными.