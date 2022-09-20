Рабочий погиб от ожогов на предприятии по приему металлолома в Карелии

В Пудоже человек получил ожоги во время выполнения работ по резке металла, после чего скончался.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом информирует Следком.

По данным следствия, ЧП произошло в мае этого года в Пудоже на территории предприятия, занимающегося приемом металлолома. Там при выполнении работ по резке металла бензорезом 44-летний работник получил термические ожоги, от которых скончался.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели по делу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что трое сотрудников подрядной организации Петрозаводской ТЭЦ получили серьезные ожоги.