Трое работников получили серьезные ожоги на ТЭЦ Петрозаводска

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту получения травм рабочими Петрозаводской ТЭЦ.

Следствием возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ст. 143 УК РФ).

Как рассказали в Следкоме Карелии, 16 мая в здании Главного корпуса Петрозаводской ТЭЦ в турбинном отделении при выполнении производственных работ произошел выброс горячей воды, в результате чего три сотрудника подрядной организации Петрозаводской ТЭЦ, один мастер и два слесаря, получили термические ожоги разной степени. Работники были госпитализированы.

На месте происшествия работали следователи, проведен осмотр территории, в настоящее время продолжается допрос свидетелей, устанавливаются лица, виновные в нарушении требований охраны труда. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в прошлом году трое работников Сегежского ЦБК в Карелии получили ожоги в результате ЧП.