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Трое работников Сегежского ЦБК в Карелии получили ожоги в результате ЧП

Новости. Происшествия
10:10, 29 Октября 2021
фото: пресс-служба Segezha Group

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Рабочие Сегежского ЦБК получили травмы после происшествия в химическом корпусе.

ЧП произошло в четверг, 28 октября. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщила в соцсети депутат Заксобрания Карелии Натали Карапетян.

«28 октября в химическом корпусе АО „Сегежский ЦБК“ при проведении плановых ремонтных работ на насосном оборудовании произошел инцидент. В результате нарушения техники безопасности трое сотрудников получили термические ожоги легкой степени тяжести», — заявила Карапетян. 

Она сообщила, что пострадавшим была оказана медпомощь, а предприятие работает в штатном режиме.

«Сейчас трое наших сотрудников находятся в Сегежской ЦРБ. Их состояние стабильное. Как сообщила главный врач Сегежской ЦРБ Ярослава Щербинина, только что закончилась консультация в режиме „телемедицина“ со специалистами ожогового центра из Санкт-Петербурга. Показаний для отправки пациентов в специализированную клинику нет. Завтра состоится повторная консультация в режиме онлайн. Если потребуется помощь питерских врачей, сегежан на вертолете доставят в НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанилидзе», — рассказала Натали Карапетян.

Ранее сообщалось, что на Сегежском ЦБК погиб 19-летний работник.

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Комментарии

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топка
2021-10-29 10:33:17
Нарушителей охраны труда и техники безопасности только выпороть. Слов они не понимают, а правила им в голову хорошо доходят только через заднее место. :)
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