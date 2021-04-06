Работа ФОКа в Костомукше будет остановлена по решению суда

Прокуратура Костомукши через суд добилась запрета эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым катком.

Как сообщает газета "Новости Костомукши", в феврале городская прокуратура провела проверку в здании и обнаружила, что ФОК работает без соответствующего разрешения и без документов о вводе в эксплуатацию.

Прокуратура обратилась в городской суд с требованием запретить эксплуатацию спортивного объекта и нашла поддержку в судебной инстанции.

По информации издания, в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит здание, возбуждено административное дело.



Решение суда должно быть исполнено в ближайшее время, исполнительный лист направлен службе судебных приставов.