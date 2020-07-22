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Работающим пенсионерам в Карелии продлили больничный до 9 августа

Новости. Общество
07:25, 23 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил работающим жителям республики старше 65 лет вновь оформить электронные больничные.

Согласно распоряжению главы республики, подписанному 22 июля, внесены изменения, направленные на сохранение порядка оформления больничных для лиц старше 65 лет. Работающие пенсионеры 65+, которые соблюдают самоизоляцию по месту жительства либо месту пребывания, в том числе в жилых и садовых домах, вновь могут оформить листки временной нетрудоспособности на период с 27 июля по 9 августа 2020 года.

Кроме того, Парфенчиков распорядился обеспечить организацию изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия (в случае приезда указанных лиц в Карелию).

Ранее Парфенчиков попросил жителей Карелии беречь пенсионеров в период пандемии.

 

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