890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Школьников Петрозаводска приглашают в кадетский класс 2
10.07.2020 17:40
Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды
10.07.2020 17:10
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита 2
Сегодня 09:21
Жителя Карелии, по пьяни угнавшего автомобиль, ждет суд
10.07.2020 16:53
Экстремальный забег через лес пройдет в Петрозаводске 1
10.07.2020 17:20
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 15 ЛЕТ КОЛОНИИ ДЛЯ ДМИТРИЕВА, ДВЕ СМЕРТИ ПАЦИЕНТОВ С СOVID-19 И НАВКА НА ОСТРОВЕ КИЖИ
10.07.2020 21:00

Парфенчиков попросил жителей Карелии беречь пенсионеров в период пандемии

Новости. Общество
10:58, 11 Июля 2020
фото: © управление пресс-службы главы Карелии
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал очередную смерть пациента с диагностированным коронавирусом и попросил жителей региона беречь пенсионеров.

Парфенчиков заявил в соцсети, что врачи не смогли спасти пожилого пациента с COVID-19, смерть котрого была ранее зафиксирована.

"Друзья, к сожалению, число жертв коронавируса в нашей республике увеличилось. Скончался еще один человек с положительным тестом на ковид – это житель Лахденпохского района 1946 года рождения с тяжёлым сопутствующим заболеванием сердца. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Это уже десятый летальный исход с начала эпидемии в республике", - сообщил губернатор.

Парфенчиков попросил жителей Карелии беречь пенсионеров, входящих в группу риска в условиях распространения коронавируса.

"Приношу свои искренние соболезнования родным и близким и еще раз обращаюсь ко всем жителям: берегите своих пожилых родственников. Люди старше 65 лет – по-прежнему самая уязвимая для коронавируса группа", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Карелии скончался десятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-11 11:57:38
Если медицина ничего не делает , чтобы спасти пенсионеров и они умирают от внебольничной пневмонии и короновируса , то о чём он и говорит , не понятно .
В ОТСТАВКУ его !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кир
2020-07-11 11:52:49
Огласите весь список, пожалуйста.(с)
Изя
2020-07-11 12:03:05
В морге тебе всё огласят , старая перечница :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
04.07.2020, 09:19
В Карелии за минувшие сутки COVID-19 выявили почти у полусотни человек

Аналитика

10.07.2020 16:44
Капитал
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
В Карелии компании, работающие в сфере добычи и обработки камня, объединились в Ассоциацию.
Родные люди 1
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 6
09.07.2020 11:56
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 4
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

09.07.2020 11:59
Без политики
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
Шеф-повар ресторана диетического питания "Кивач" Олег Ефремов рассказал, почему выбирает карельские овощи, ягоды, мясо и рыбу для приготовления блюд, которые подают на стол гостям известной карельской здравницы.
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
"Костная клиника": травма – отдыху не помеха
02.07.2020 12:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»