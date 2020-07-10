Парфенчиков попросил жителей Карелии беречь пенсионеров в период пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал очередную смерть пациента с диагностированным коронавирусом и попросил жителей региона беречь пенсионеров.

Парфенчиков заявил в соцсети, что врачи не смогли спасти пожилого пациента с COVID-19, смерть котрого была ранее зафиксирована.

"Друзья, к сожалению, число жертв коронавируса в нашей республике увеличилось. Скончался еще один человек с положительным тестом на ковид – это житель Лахденпохского района 1946 года рождения с тяжёлым сопутствующим заболеванием сердца. Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Это уже десятый летальный исход с начала эпидемии в республике", - сообщил губернатор.

Парфенчиков попросил жителей Карелии беречь пенсионеров, входящих в группу риска в условиях распространения коронавируса.

"Приношу свои искренние соболезнования родным и близким и еще раз обращаюсь ко всем жителям: берегите своих пожилых родственников. Люди старше 65 лет – по-прежнему самая уязвимая для коронавируса группа", - заявил он.

Ранее сообщалось, что в Карелии скончался десятый пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.