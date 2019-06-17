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Новости. Общество
07:25, 17 Июня 2019
фото: Столица на Онего

Работник больницы в Карелии оштрафован за нарушения при осмотре водителей школьных автобусов

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Прокуратура Пудожского района выявила в местной больнице нарушения при проведении осмотров водителей школьных автобусов со стороны медработников, сообщает ведомство.

"В Пудожском районе протяженность маршрутов перевозок школьными автобусами составляет 306 километров, при перевозках задействовано 110 обучающихся, что предполагает необходимость ежедневного проведения медицинских осмотров водителей дважды в день, что не всегда соблюдалось. Кроме того, выявлены нарушения ведения журналов проведения медицинских осмотров и нарушения порядка хранения персональных данных водителей", - говорится в сообщении.

Руководителю учреждения было внесено представление, по итогам которого три медицинских работника были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении сотрудника больницы, проводившего предрейсовые осмотры водителей с нарушением законодательства, возбуждено дело об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 тысячи рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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