Работник кладбища перенёс пять клинических смертей за ночь

Врач рассказал о мужчине, перенесшем пять клинических смертей за ночь.

Пациент, которого московские медики спасли после пяти клинических смертей, работает на кладбище, а до этого он служил на флоте и, по его словам, входил во второй состав атомохода "Курск", рассказал РИА Новости заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени Виноградова Виктор Майсков.

Ранее сообщалось, что московские врачи спасли 47-летнего мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь. Он почувствовал сильную боль в сердце и сразу же вызвал "скорую". Первая клиническая смерть наступила в момент приезда медиков, по дороге в больницу сердце у мужчины останавливалось еще два раза, четвертая клиническая смерть произошла сразу после госпитализации, и в пятый раз пациент перестал дышать уже на операционном столе.

"Мы стояли и работали в операционной, к нам зашел врач-реанимации, который нам сказал, что в больницу везут мужчину с клинической смертью. Клиническая смерть, в отличии от биологической, обратимое состояние. Ее могут вызвать разные факторы, в данном случае она была вызвана остановкой сердца из-за инфаркта миокарда", - рассказал Майсков.

Он отметил, что сердце пациента отказывалась нормально работать, пока медики не открыли кровоснабжающую артерию. "После некоторых манипуляций сердце начало в полной мере снабжаться, и все жизнеугрожающие нарушения ритма прекратились. Естественно, это была очень эмоциональная процедура, собрались врачи всех отделений, кто-то занимался проведением анестезии, кто-то занимался реанимационной деятельностью", - добавил специалист.

Майсков также рассказал, что спустя несколько дней он встретил пациента в коридоре больницы и поинтересовался, кем он работает.

"Он сказал, что работает на кладбище. Я у него спросил, а кем он раньше работал, на что он мне сказал, что до этого он служил на флоте на атомоходе "Курск" и был в составе второго экипажа. Я ему сказал, что, видимо, его жизненное предназначение еще не исполнено, раз Бог не отпускает", - рассказал он.

По словам врача, большинство людей не переживают и одну клиническую смерть, у них такая смерть переходит в биологическую. "Здесь, конечно, большая заслуга и профессионализм врачей. Благодаря слаженной работе удалось спасти человека. Реабилитация, на удивление, прошла нормально, после операции его подключили на ИВЛ, а на следующий день его уже перевели на самостоятельное дыхание, и буквально через два дня я его видел в палате", - заключил Майсков.

Атомная многоцелевая ракетная подлодка "Курск" затонула в 2000 году в ходе учений в Баренцевом море, ни одному из 118 моряков-подводников не удалось выжить. Эта трагедия считается крупнейшей в истории советского и российского послевоенного подводного флота.