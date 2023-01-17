Работников рыбоводного завода в Карелии заподозрили в браконьерстве, депутаты проверят предприятие

Жители Кемского района Карелии пожаловались на работников местного государственного рыбоводного завода – якобы они занимаются браконьерством при сборе икры.

Об этом сообщил депутат парламента Андрей Монастыршин на сегодняшнем заседании комитета по агропромышленной политике.

Технология воспроизводства семги на рыбзаводе заключаеся, в том, что работники вылавливают семгу во время нереста, собирают икру и выпускают обратно. А икру используют для выращивания молодых особей, которых затем выпускают в водоемы.

По словам Монастыршина ему приходилось слышать рассказы жителей, что работники рыбзавода после сбора икры не отпускают рыбу обратно, а присваивают. Потом нелегально продают.

Это подозрение отверг директор предприятия Олег Аврамкин. По его словам, при заборе икры обязательно присутствуют инспекторы рыбоохраны, весь процесс контролируется.

Монастыршин попросил директора устроить экскурсию на рыбзавод, чтобы депутаты могли сами убедиться в эффективности такого контроля.