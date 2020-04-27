Работница магазина в Петрозаводске отоварилась за счет пенсионерки

На прошлой неделе в полицию обратилась 86-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка сообщила, что потеряла свою банковскую карту. В дальнейшем со счета было списано более 15 тысяч рулей.

Полицейские выяснили, что последний раз пенсионерка расплачивалась по карте в продуктовом магазине. Одна из работниц подтвердила, что нашла забытую покупательницей карту и, не дождавшись ее возвращения, передала сменщице. А та решила воспользоваться чужой картой в личных целях.

Ранее не имевшая проблем с законом 34-летняя подозреваемая дала признательные показания.



Возбуждено уголовное дело.

Ранее находка банковской карты обернулась для жителя Петрозаводска уголовным делом.