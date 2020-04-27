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Работница магазина в Петрозаводске отоварилась за счет пенсионерки

Новости. Криминал
16:11, 28 Апреля 2020
фото: © shutterstock.com
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На прошлой неделе в полицию обратилась 86-летняя женщина, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка сообщила, что потеряла свою банковскую карту. В дальнейшем со счета было списано более 15 тысяч рулей.

Полицейские выяснили, что последний раз пенсионерка расплачивалась по карте в продуктовом магазине. Одна из работниц подтвердила, что нашла забытую покупательницей карту и, не дождавшись ее возвращения, передала сменщице. А та решила воспользоваться чужой картой в личных целях. 

Ранее не имевшая проблем с законом 34-летняя подозреваемая дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее находка банковской карты обернулась для жителя Петрозаводска уголовным делом.

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Комментарии

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кир
2020-04-28 18:17:16
Соблазн велик, а дьявол хитер. :)
Гость
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