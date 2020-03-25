Находка банковской карты обернулась для жителя Петрозаводска уголовным делом

Петрозаводчанин "удачно" погулял по магазинам с картой забывчивой пенсионерки.

По сообщению МВД Карелии, в середине марта в дежурную часть полиции обратилась 56-летняя петрозаводчанка. Она сообщила, что потеряла свою банковскую карту и предположила, что могла по невнимательности оставить ее в одном из продуктовых магазинов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что карту забывчивой женщины нашел другой посетитель торгового заведения. Не поставив никого в известность, он ее забрал, а затем стал расплачиваться бесконтактным способом в других магазинах. Так, 33-летний мужчина успел потратить порядка 7 000 рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее благодаря новой знакомой выходные обошлись гостю Петрозаводска почти в 100 тысяч рублей.