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Благодаря новой знакомой выходные обошлись гостю Петрозаводска почти в 100 тысяч рублей

Новости. Криминал
16:15, 23 Марта 2020
фото: © Архив ТАСС/Денис Абрамов
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Петрозаводчанка опустошила банковскую карту жителя Костомукши, приехавшего отдохнуть в столицу Карелии на выходные.

Печально закончился уикэнд в Петрозаводске для 41-летнего костомукшанина. Мужчина зашел в бар, там познакомился с женщиной, позже к ним присоединился ее приятель. Втроем они распивали спиртное, при этом гость всех щедро угощал. Затем новые знакомые предложили северянину продолжить общение в домашней обстановке.

Утром мужчина отправился за покупками. В магазине и выяснилось, что картой расплатиться не получится – на счету почти не осталось денег. Он решил разобраться в ситуации и обратился в полицию. Выяснилось, что к хищению средств причастна его новая приятельница 30-ти лет. Женщина призналась, что еще в баре запомнила пин-код жителя Костомукши, когда тот оплачивал заказ. Затем, уже дома, она незаметно достала карту из его кошелька и, пока мужчины беседовали, ненадолго отлучилась… По версии следствия, в банкомате она обналичила 88 000 рублей, а затем вернула карту гостю, сообщили в МВД Карелии.

Деньги костомукшанину вернуть не удалось. Почти все украдееные средства его новая подруга спустилас на оплату своих долгов.

В отношении петрозаводчанки возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Петрозаводска украл плюшевых медведей и розы, чтобы подарить подругам.

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