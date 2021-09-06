Работница пункта приема ягод в Карелии отдала несуществующий долг

Ранее судимый житель Кемского района, работая сборщиком ягод, обманул работников пункта приема, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кемского района поступило заявление от работницы пункта приема дикорастущих ягод. У нее обманом украли более 3 тысяч рублей.

Женщин пояснила, что во время работы к ней обратился один из сборщиков ягод и сообщил, что ее сменщица не доплатила ему. Работница не стала проверять данную информацию и выплатила мужчине заявленную им сумму — три тысячи триста рублей. Спустя некоторое время она сообщила напарнице, что рассчиталась с долгом, и тут выяснилось, что ее обманули.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 25-летний житель района признал вину и обязался возместить ущерб. Чужие деньги, как выяснилось, он потратил на алкоголь. По статье мошенничество» возбуждено уголовное дело.