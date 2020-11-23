Работодатель в Карелии обманом уволил беременную сотрудницу

Прокуратура Карелии защитила в суде беременную петрозаводчанку, которую работодатель обманул и уволил.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Карелии с участием представителя прокуратуры республики рассмотрела гражданское дело по апелляционному представлению прокуратуры Петрозаводска на решение Петрозаводского горсуда, который отказал в удовлетворении иска петрозаводчанке к обществу с ограниченной ответственностью о признании незаконным увольнение.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований истицы, поскольку она в декабре 2019 года самостоятельно написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Вместе с тем, было установлено, что по состоянию на день подачи заявления об увольнении по собственному желанию женщина была беременна.

В ходе рассмотрения дела истица указала, что работодатель, узнав о беременности, предложил ей уволиться по собственному желанию, пообещав трудоустройство на другой должности. Однако после написания заявления работодатель данное обещание не выполнил, и, несмотря на попытки женщины отозвать заявление, издал приказ об увольнении.

Таким образом, работодатель фактически произвел увольнение беременной сотрудницы по собственной инициативе, что трудовым законодательством запрещено.

Не согласившись с указанным решением прокуратура Петрозаводска принесла апелляционное представление на решение суда первой инстанции.

По итогам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции согласился с представлением прокурора, отменил решение суда первой инстанции, восстановил женщину на работе, а также взыскал средний заработок за время вынужденного прогула.