Работодатель в Карелии отказывался платить уволенному работнику

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Мужчина был уволен в связи с сокращением штата работников, сообщили в Лахденпохском районном суде.
После увольнения мужчина был поставлен на учет в центре занятости по месту жительства и зарегистрирован в качестве безработного.
В связи с тем, что он не был трудоустроен, за ним был сохранен средний месячный заработок на период трудоустройства, который подлежал оплате прежним работодателем.
Однако работодатель отказывался выплачивать деньги.
Суд встал на сторону уволенного мужчины и потребовал оплатить средний месячный заработок.
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