Работодатели Карелии не спешат брать на работу бывших заключенных

В правительстве республики обсудили проблему возвращения заключенных к обычной жизни и подготовкой их к работе по той или иной специальности.

"Работодатели не заинтересованы в принятии на работу ранее судимых граждан, большинство из которых имеют низкую квалификацию или не имеют необходимого опыта работы", − сказала заместитель начальника управления труда и занятости Наталья Кушнерова.

Для стимулирования работодателей, готовых взять бывших заключенных, предоставляется субсидия на частичное возмещение расходов на выплату заработной платы. Субсидия предоставляется в размере 30% от размера минимальной заработной платы в республике для соответствующих категорий работников, увеличенной на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Отмечается, что некоторые из осужденных предпочитают после освобождения открыть свое дело и перед выходом на свободу проходят обучение по курсу "Начни свой бизнес".