Работодатели в Карелии все чаще нанимают самозанятых вместо штатных работников

Закон о самозанятости, действующий в Карелии с 2020 года, привел к появлению новой категории наемных работников – самозанятых принимают на работу вместо штатных сотрудников.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного экспертами российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter. Они проанализировали вакансии, которые работодатели в Карелии предлагают самозанятым, и резюме жителей республики, готовых работать по найму в статусе самозанятых.

Почти 90% самозанятых, разместивших свои резюме в 2021 году, готовы работать наравне с постоянными работниками, то есть полный рабочий день. Работодатели в вакансиях для самозанятых предлагают комбинированный «график работы»: 3 раза в неделю в офисе, например, для проведения рабочих встреч по проектам; 2 раза в неделю удаленно. В каких отраслях чаще всего предлагают работу самозанятым, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".