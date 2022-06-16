Работодателям в Карелии за трудоустройство беженцев из Украины будут доплачивать из бюджета

Предприятия и другие организации Карелии, которые возьмут на работу беженцев из Украины, ДНР И ЛНР, будут получать субсидии в размере около 65 тыс. рублей за каждое рабочее место.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

Выплаты субсидий предусмотрены постановлением правительства России.

Размер компенсаций рассчитан исходя из трех МРОТ, увеличенных на районный коэффициент и сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. В Карелии эта сумма составляет около 65 тыс. рублей.

Подать заявление и ознакомиться с условиями получения субсидии можно на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»: https://trudvsem.ru/information-pages/support-program.

По данным Управления, в Карелию прибыли более 300 переселенцев из Украины, ДНР и ЛНР. Из них 145 человек — граждане трудоспособного возраста. Более 50 прибывших уже трудоустроены без выплаты компенсаций работодателям.