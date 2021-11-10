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Работодателям запретят нагружать многодетных сотрудников сверхурочной работой без их согласия

Новости. Общество
09:00, 10 Ноября 2021
фото: © Gettyimages

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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, по которому многодетных сотрудников с детьми до 14 лет можно будет привлекать к сверхурочной или ночной работе, а также направлять в командировку только с их согласия.

Изменения планируется внести в Трудовой кодекс РФ.

«Перечень работников, которые могут быть привлечены к работе в ночное время только с их письменного согласия, предлагается дополнить работниками, которые являются родителем, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниками, имеющими трех и более детей в возрасте до четырнадцати лет», — говорится в пояснительной записке.

При этом ко второму чтению профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил поправку, по которой такая норма распространяется на родителей, имеющих три и более детей в возрасте до восемнадцати лет в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет.

Кроме того, в статье 99 ТК РФ предлагается установить право на привлечение к сверхурочной работе только с письменного согласия для работников с тремя и более детьми, одиноких матерей или отцов с ребенком до 14 лет, а также в случае, если другой родитель работает вахтовым методом.

«Аналогичные изменения предлагается внести в статью 166 ТК РФ при направлении работников в командировку», — добавляется в записке.

 

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