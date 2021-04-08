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Работу Корпорации развития Карелии оценили, в том числе, по количеству ликвидированных компаний

Новости. Экономика
11:37, 09 Апреля 2021
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Министерство экономического развития Карелии оценивает как успешную работу государственной Корпорации развития в 2020 году, в том числе, по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике глава Минэка Олег Ермолаев.

"Если говорить о результатах по 2020 году, то, несмотря на все те проблемы, которые испытывала экономика, у нас коэффициент ликвидации предприятий по региону один из самых низких в Российской Федерации – 90 на 1 тыс. организаций. А в России в 2 раза больше. Если говорить о численности субъектов МСП, то у нас показатель – 42 субъекта МСП в расчете на тысячу жителей Республики Карелия. Это тоже выше, чем, в среднем, по России", - сказал Ермолаев.

Также он назвал в числе показателей результативности число инвестиционных проектов по созданию и развитию предприятий, которые находились на сопровождении в Корпорации.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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