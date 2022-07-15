890x80
Реклама
Карельские бизнесмены вместе иранцами намерены создать предприятие по производству камня
15.07.2022 09:54
Что искали жители Карелии в июне?
13.07.2022 10:34
Больная раком пациентка рассказала, как ее спасли от смерти врачи больницы в Карелии
19.07.2022 07:15

Работу, нарушающую права мух, убрали из немецкого музея

Новости. Общество
00:10, 20 Июля 2022
фото: Kunstmuseum Wolfsburg

Новости партнеров

Зоозащитники вступились за мух, права которых были нарушены в одном из музеев Вольфсбурга.

Из музея в Вольфсбурге убрали художественную инсталляцию после жалобы зоозащитников, пишет Газета.ру со ссылкой на Oddity Central. По словам активистов, экспонат нарушает права мух.

Художественная инсталляция «Сто лет» британского художника Дэмиана Херста представляет собой стеклянный ящик, поделенный на две части. В первом отделе ящика вылупляются мухи, во втором — висит ультрафиолетовая лампа. Мух привлекает ее свет, и каждый раз, когда они летят к нему, сгораю заживо. По словам автора идеи, таким образом он хотел показать «жизненный цикл в коробке».

После того, как арт-объект был выставлен в художественном музее Вольфсбурга, местные зоозащитники потребовали убрать экспонат, утверждая, что он нарушает Закон Германии о защите животных, запрещающий убивать или причинять вред животным без уважительной причины.

«Убийство животных не имеет ничего общего с искусством. Это показывает высокомерие людей, которые не остановятся ни перед чем ради своих собственных интересов», — говорится в заявлении активистов.

Представители музея сообщили, что не думают, что мухи попадают под действие Закона, но они спросят у художника, согласится ли он заменить настоящих мух искусственными. Однако позже инсталляция была все-таки удалена.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2022, 11:42
Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске
18.07.2022, 08:45
Найдены останки пропавшей в Петрозаводске девушки
16.07.2022, 20:50
Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки
14.07.2022, 18:28
Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)
18.07.2022, 12:46
Молчание для ягнят
16.07.2022, 21:18
Сосед пропавшей в Петрозаводске девушки может оказаться подозреваемым в ее убийстве (ВИДЕО)

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.