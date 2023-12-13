«Работу обязательно продолжим», — Шандалович рассказал о развитии онкологической помощи в Карелии

В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» в учреждение поступило 13 единиц современного медицинского оборудования.

Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал на своей странице в соцсети о важности ранней диагностики заболеваний.

«Как врач знаю: ранняя диагностика в разы повышает шансы на успешное лечение, в случае с онкологией это ещё важнее», — написал Шандалович.

Парламентарий увидел новейшее оборудование, которое помогает выявлять заболевания и лечить пациентов Республиканского онкологического диспансера.



По словам спикера карельского парламента, в этом году благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение» в учреждение поступило 13 единиц медтехники. В том числе — переносной аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции, электрохирургические блоки, мобильный УЗИ-аппарат, автоматические анализаторы, микроскопы.





Все это помогает повысить качество диагностики и проводить более эффективное и при этом менее травматичное лечение с минимумом осложнений.



«Коллеги поделились предложениями о том, что еще необходимо закупить. Например, диспансер нуждается в оборудовании для лучевой терапии, аппаратах ИВЛ. Работу в этом направлении обязательно продолжим», — заверил парламентарий.





Несомненно, большим шагом вперед в развитии онкологической помощи в республике станет появление нового современного онкоцентра.

С главным врачом Ервандом Арутюновичем Хидишяном обсудили планы по строительству объекта. На работы из федерального бюджета в течение ближайших трех лет предусмотрены немалые средства — около 3,7 млрд рублей. Уже сформирован земельный участок, согласовано подключение к коммуникациям — проект готов, отметил Элиссан Шандалович.



«Впереди — большая работа», — добавил он.