«Работу обязательно продолжим», — Шандалович рассказал о развитии онкологической помощи в Карелии

В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» в учреждение поступило 13 единиц современного медицинского оборудования.
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал на своей странице в соцсети о важности ранней диагностики заболеваний.
«Как врач знаю: ранняя диагностика в разы повышает шансы на успешное лечение, в случае с онкологией это ещё важнее», — написал Шандалович.
Парламентарий увидел новейшее оборудование, которое помогает выявлять заболевания и лечить пациентов Республиканского онкологического диспансера.
По словам спикера карельского парламента, в этом году благодаря президентскому нацпроекту «Здравоохранение» в учреждение поступило 13 единиц медтехники. В том числе — переносной аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции, электрохирургические блоки, мобильный УЗИ-аппарат, автоматические анализаторы, микроскопы.
Все это помогает повысить качество диагностики и проводить более эффективное и при этом менее травматичное лечение с минимумом осложнений.
«Коллеги поделились предложениями о том, что еще необходимо закупить. Например, диспансер нуждается в оборудовании для лучевой терапии, аппаратах ИВЛ. Работу в этом направлении обязательно продолжим», — заверил парламентарий.
Несомненно, большим шагом вперед в развитии онкологической помощи в республике станет появление нового современного онкоцентра.
С главным врачом Ервандом Арутюновичем Хидишяном обсудили планы по строительству объекта. На работы из федерального бюджета в течение ближайших трех лет предусмотрены немалые средства — около 3,7 млрд рублей. Уже сформирован земельный участок, согласовано подключение к коммуникациям — проект готов, отметил Элиссан Шандалович.
«Впереди — большая работа», — добавил он.
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