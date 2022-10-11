Работу театра драмы Карелии «ТМ» отметили на фестивале «за острое чувство современности»

Артисты «Творческой мастерской» получили особую награду фестиваля «Арктическая сцена».

На фестивале «Арктическая сцена», который проходил в Мурманске с 18 по 24 ноября, Театр драмы Карелии представил драмеди Александра Баркара и Мирры Трубниковой «1/101». Постановка была горячо принята фестивальной публикой и вызвала бурную дискуссию среди экспертов фестиваля. Об этом сообщили в Минкультуры республики.

В министерстве напомнили, спектакль «1/101» уже получал фестивальные награды. Так, в марте 2022 года актеры «Творческой мастерской» завоевали диплом в номинации «Лучший актерский ансамбль» на фестивале «РозовФест» в Ярославле.

Спектакль «1/101» был поставлен в театре драмы Карелии в 2020 году. По словам московских соавторов Александра Баркара и Мирры Трубниковой, их постановка – это спектакль для людей трудного возраста.