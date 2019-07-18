Работы на промплощадке в Петрозаводске ведутся в соответствии с графиком

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина с представителями Министроя ознакомилась с ходом работ по инфраструктурному обеспечению промышленной площадки в Петрозаводске.

На сегодняшний день подрядная организация установила железобетонные фундаменты под трансформаторные и распределительные подстанции и заканчивает работы по их монтажу. На объекте продолжается устройство внутриплощадочных газовых, электрических сетей, водопровода и канализации. Начались работы по благоустройству территории.



фото правительство РК

Напомним, строительство объекта ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Стоимость контракта — 432 млн рублей.



фото правительство РК

Работы по инфраструктурному обеспечению промышленной площадки в Петрозаводске должны быть завершены в декабре 2019 года, сообщили в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия.