Работы по реконструкции фундамента винтовыми сваями

Со временем владельцы многих деревянных домов сталкиваются с необходимостью ремонта либо полной замены фундамента.

Если раньше для этого нужно было в обязательном порядке сносить дом, в настоящее время появилась возможность воспользоваться менее радикальными мерами.

Быстрый ремонт фундамента проведут специалисты сервиса stroycomplektpro.ru. Доверяя эту работу профессионалам можно рассчитывать на качественный результат.

Что касается процесса реконструкции фундамента, он подразумевает следующие операции. Не далеко от стен ремонтируемого здания, осуществляется установка новых свай. После чего производится монтаж швеллеров и двутавров. Затем при помощи домкратов дом приподнимается и формируется обвязка будущего фундамента. Этот этап завершает процесс ремонта фундамента, и строение опускается на новую основу.

Несмотря на кажущуюся сложность процедуры, она не является крайне сложной для специалистов, которые постоянно занимаются подобными работами.

При первом этапе необходимо освободить дом от лишних предметов и мусора. После чего протягиваются железобетонные балки для дальнейшего подъёма здания на стойках. Всё это позволяет очень просто произвести разборку старого фундамента. Затем начинается самый сложный этап, связанный с заменой фундамента.

Второй этап самый сложный предполагающий проведение проверочного бурения. Это позволит определиться с необходимыми размерами свай для реконструкции фундамента. Ещё на основе такого исследования производится расчёт прочностных показателей. По окончании всего этого можно начинать непосредственно ввинчивание свай.

Как отмечалось выше, такой тип реконструкции выручит практически в любых ситуациях. Ещё отмечается доступная стоимость процедуры. Только она будет зависеть от правильной организации работ и проведения расчетов. Поэтому следует незамедлительно обращаться к мастерам сервиса stroycomplektpro.ru. Они сделают всё на высшем уровне. В качестве и надёжности нового фундамента можно не сомневаться.

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