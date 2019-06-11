Верхний слой асфальта на Красноармейской положат в ночь на среду

Дорожные рабочие приступят к асфальтированию улицы Красноармейская, сообщают в мэрии Петрозаводска.

В ночь с 11 на 12 июня специалисты ЗАО "АБЗ-Дорстрой" должны приступить к оборудованию верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на улице Красноармейской. После завершения асфальтирования этой улицы оборудование основного слоя дорожного полотна начнется на площади Гагарина. Продолжается удаление верхнего слоя покрытия на улице Шотмана, ведется ремонт тротуаров на улицах Шотмана и Пушкинской, сообщают в администрации карельской столицы.

Одновременно с этим продолжается этап "ямочного" ремонта дорог. Рабочие ИП Мосоян Р.С. приступают к разборке поврежденных участков дорожного покрытия в районе Северной Точки. Ведется гарантийный ремонт участков автодорог.

Власти Петрозаводска предлагают водителям продумать пути объезда трасс, где ведутся работы.