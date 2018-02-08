Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 08 Февраля 2018

Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание

По теме

Песков сделал интимную татуировку
08.02.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
08.02.18 20:00
Названы самые знаменитые сцены секса в истории кино
08.02.18 19:40
Все новости
Загрузка...

Поезд маршрута Мурманск — Санкт-Петербург увеличил количество остановок ради 14-летней школьницы Карины Козловой, которой приходится добираться из посёлка Пояконда до Зеленоборска, где находится её школа.

Девочка живёт в отдалённом посёлке со своими родителями. Раньше ребята из Пояконды добирались на электричке до станции Княжая, дальше садились в школьный автобус и ехали до Зеленоборска, в котором находится самая ближайшая школа. Сейчас Карина является единственным ребёнком из Пояконды.

Возвращаясь после уроков на станцию Княжая, девочка могла сесть только на поезд Санкт-Петербург — Мурманск, но билеты приходилось покупать до Полярных Зорей, так как остановка в посёлке Карины была технической и предназначалась только для железнодорожников. Через некоторое время отменили и эту остановку. Единственная электричка отправляется из Княжой в 19:10, автобусных рейсов там нет, а услуги частных извозчиков для семьи Козловых не по карману.

Родители Карины были вынуждены обратиться за помощью, тогда железнодорожники вместе с администрацией Кандалакшского района приняли решение вернуть дополнительную остановку, чтобы девочка смогла, как и раньше, добираться до школы, сообщает murmansk247.

По теме

Песков сделал интимную татуировку
08.02.18 20:20
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
08.02.18 20:00
Названы самые знаменитые сцены секса в истории кино
08.02.18 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-08 18:23:50
Полная ж...а. На какую роль в мире претендует эта цивилизация?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.02.2018, 14:48
Захарушка
07.02.2018, 15:57
В Карелии семья не спит уже 4 года, чтобы их сын не умер
06.02.2018, 16:39
Убитая своим отцом девочка была передана ему на воспитание несколько месяцев назад
03.02.2018, 14:22
Парфенчиков распорядился выплатить огромную премию вице-премьеру Чебуниной
06.02.2018, 12:46
Прокуратура Карелии хочет через суд изъять здание у финских Свидетелей Иеговы
07.02.2018, 20:20
Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию

Аналитика

06.02.2018 14:37
Политкухня
Против "Единой России", но за Путина 8
Справедливороссы полны противоречий.
Нужен ли жителям Карелии новый офтальмологический центр – спрашивает инвестор 12
06.02.2018 11:10
"Комфортная среда" на Древлянке 2
05.02.2018 10:35
Подписи-невидимки 6
05.02.2018 10:30
Взятка или арендная плата? 1
01.02.2018 09:59
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2018 14:48
Частная жизнь
Захарушка 7
История о родителях, которые каждый день борются за жизнь сына.
Rio: любовь с первого взгляда 1
05.02.2018 09:01
Как не ошибиться с выбором автошколы
02.02.2018 10:10
"Немножко зарвавшийся идеалист" 6
01.02.2018 17:24
архив чтиво

Медиа

Ведущий Денис Базанков и гость программы педагог ДЮЦ и руководитель скаутского отряда, программы адаптивного скалолазания Роман Каляшов, тема программы: скаутское движение в Карелии, работа с подростками проблемы, значимость
Новое
Сегодня 19:46
все фото и видео

Опрос

Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах президента РФ?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»