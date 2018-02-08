Ради 14-летней девочки поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание

Поезд маршрута Мурманск — Санкт-Петербург увеличил количество остановок ради 14-летней школьницы Карины Козловой, которой приходится добираться из посёлка Пояконда до Зеленоборска, где находится её школа.

Девочка живёт в отдалённом посёлке со своими родителями. Раньше ребята из Пояконды добирались на электричке до станции Княжая, дальше садились в школьный автобус и ехали до Зеленоборска, в котором находится самая ближайшая школа. Сейчас Карина является единственным ребёнком из Пояконды.

Возвращаясь после уроков на станцию Княжая, девочка могла сесть только на поезд Санкт-Петербург — Мурманск, но билеты приходилось покупать до Полярных Зорей, так как остановка в посёлке Карины была технической и предназначалась только для железнодорожников. Через некоторое время отменили и эту остановку. Единственная электричка отправляется из Княжой в 19:10, автобусных рейсов там нет, а услуги частных извозчиков для семьи Козловых не по карману.

Родители Карины были вынуждены обратиться за помощью, тогда железнодорожники вместе с администрацией Кандалакшского района приняли решение вернуть дополнительную остановку, чтобы девочка смогла, как и раньше, добираться до школы, сообщает murmansk247.