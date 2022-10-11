«Ради здоровья печени»: медики в Карелии рассказали о пользе хурмы

Врачи межрайонной больницы в Карелии описали полезные и вредные свойства сезонного фрукта.

Сотрудники межрайонной больницы №1 в Костомукше рассказали в социальной сети о полезных свойствах хурмы. По словам медиков, этот фрукт содержит большое количество бета-каротина.



Без него сохранить красоту кожи, остроту зрения довольно сложно, говорится в сообщении. Также в хурме есть йод.



Хурма богата железом, калием, марганцем, витаминами группы В, фосфором, магнием и пектином. Такой набор полезных веществ помогает повысить уровень гемоглобина, улучшить работу печени и почек, способствует развитию памяти и укреплению нервной системы.



При этом есть хурму можно не всем. Крайне осторожными с этим фруктом следует быть людям с сахарным диабетом и проблемами с поджелудочной железой, а также кормящим женщинам.





