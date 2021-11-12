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Радиоприемник стал добычей вора в поселке Карелии

Новости. Происшествия
17:40, 23 Декабря 2021
фото: © culture.ru

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Житель Медвежьегорска приехал а Прионежье и совершил преступление, сообщили в МВД Карелии.

Осенью этого года в полицию Прионежског района обратилась 32-летняя женщина и сообщила, что неизвестный взломал дверь и проник в принадлежащий ей дом, в котором осенью и зимой никто не проживает. По словам женщины, злоумышленник похитил электрическую плиту, диск конфорки, ручные фонарики и радиоприёмник. Причинённый ущерб составил 2 300 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 33-летний житель Медвежьегорска. Мужчина был задержан. Он дал признательные показания и рассказал, что всё похищенное отвёз в Петрозаводск и сбыл.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дела. Фигурант заключён под стражу за ранее совершённое преступление.

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