Радиоприемник стал добычей вора в поселке Карелии

Житель Медвежьегорска приехал а Прионежье и совершил преступление, сообщили в МВД Карелии.

Осенью этого года в полицию Прионежског района обратилась 32-летняя женщина и сообщила, что неизвестный взломал дверь и проник в принадлежащий ей дом, в котором осенью и зимой никто не проживает. По словам женщины, злоумышленник похитил электрическую плиту, диск конфорки, ручные фонарики и радиоприёмник. Причинённый ущерб составил 2 300 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 33-летний житель Медвежьегорска. Мужчина был задержан. Он дал признательные показания и рассказал, что всё похищенное отвёз в Петрозаводск и сбыл.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дела. Фигурант заключён под стражу за ранее совершённое преступление.