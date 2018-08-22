Радиоведущая может возглавить управление культуры мэрии Петрозаводска

По теме
Загрузка...
Начальник службы радиовещания ГТРК "Карелия" Анна Левашова (Лесонен) может возглавить управление культуры в мэрии Петрозаводска.
Об этом "Столице на Онего" рассказали несколько источников, которые знакомы с ситуацией. То, что Анна Лесонен подала документы на замещение вакантной должности начальника управления культуры, изданию подтвердили в мэрии Петрозаводска.
Напомним, ранее управление культуры возглавлял Сергей Соловьев, который недавно стал первым заместителем министра культуры республики.
По теме
Выбор читателей
18.08.2018, 12:35
16.08.2018, 16:18
16.08.2018, 12:40
15.08.2018, 12:38
20.08.2018, 09:15
Аналитика
21.08.2018 09:33
Капитал
Новая марка спутникового интернета "SenSat" теперь доступна жителям Карелии.
21.08.2018 09:17
16.08.2018 14:41
16.08.2018 12:40
13.08.2018 09:00
Чтиво
21.08.2018 08:58
Без политики
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Медиа
16.08.2018 11:28
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии