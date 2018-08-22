Радиоведущая может возглавить управление культуры мэрии Петрозаводска

Начальник службы радиовещания ГТРК "Карелия" Анна Левашова (Лесонен) может возглавить управление культуры в мэрии Петрозаводска.

Об этом "Столице на Онего" рассказали несколько источников, которые знакомы с ситуацией. То, что Анна Лесонен подала документы на замещение вакантной должности начальника управления культуры, изданию подтвердили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, ранее управление культуры возглавлял Сергей Соловьев, который недавно стал первым заместителем министра культуры республики.