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Районная администрация в Карелии заплатит 1,4 млн рублей за Деда Мороза, Снегурочку и котиков

Новости. Общество
16:02, 22 Ноября 2021
фото: © gorod-prazdnika.ru

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Администрация Беломорского района Карелии планирует закупить к Новому году арт-объекты в виде фигур Деда Мороза, Снегурочки и персонажей мультсериала.

Это следует из документации к аукциону о закупке.

«Изделия должны быть монолитными, изготовленными путем формовки полимерного композитного материала. Внутри изделия полые. Каждое изделие должно быть на подиуме… Композиция должна обладать возможностью применения технологии дополненной реальности, которая позволяет накладывать созданные с помощью компьютерной графики визуальные объекты и дополнения на существующую композицию», — говорится в техническом задании.

Начальная цена контракта на изготовление фигур Деда Мороза со Снегурочкой составляет 498 млн рублей.

Еще более 898 млн рублей планируется заплатить за комплект новогодних фигур персонажей анимационного сериала «Три кота». В техзадании фигуры поименованы как «Котик 1», «Котик 2» и «Котик 3».

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