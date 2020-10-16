Районные творческие коллективы Карелии запишут свои хиты

Фонд поддержки и развития этнокультурных инициатив выиграл грант главы республики на реализацию проекта "Карелия музыкальная".

В рамках проекта будут записаны 20 выступлений одних из ведущих творческих коллективов из 11 муниципальных районов Карелии. Также будет сделано 50 студийных музыкальных композиций. Об этом сообщает Центр народного творчества.

Среди творческих коллективов - ансамбль финской песни "Tuomi" (п. Чална), Поморский народный хор (Беломорск), коллектив "Русская песня" (Сортавала), фольклорно-этнографический ансамбль "Кarjala" (Петрозаводск), ансамбль традиционных карельских инструментов "Paimentyttö" (Костомукша), народный ансамбль кантелистов (п. Калевала), народный хор "Karjalan koivu" (Олонец) и другие.

Сообщается, что в понедельник, 19 октября, в группе Центра народного творчества выйдет первый клип. Он будет о старейшем коллективе республики – Пудожском народном хоре.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков назвал спектакль Театра кукол Карелии лучшей постановкой по классике в России.