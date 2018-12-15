Районы Карелии ждет морозная ночь

Температура в ночь с субботы на воскресенье в районах республики может опуститься до -18 градусов, сообщают синоптики карельского Гидрометцентра

В Петрозаводске в воскресенье, 16 декабря, будет наблюдаться переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный слабый.

Температура ночью -12, -14 градусов. Днем: -8, -10 градусов.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Местами слабый снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный,южный слабый.

Температура воздуха ночью: -6, -11 градусов, местами -13, -18 градусов. Днем: -5, -10 градусов, местами до -15 градусов.