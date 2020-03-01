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Ранее судимому жителю Карелии грозит срок за уклонение от службы

Новости. Криминал
12:58, 02 Марта 2020
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Житель Пудожского района обвиняется в уклонении от призыва на военную службу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 26-летний местный житель не был своевременно призван на военную службу из-за привлечения к уголовной ответственности, а после уехал за пределы республики и несколько раз менял место работы, но в январе 2020 года был задержан.

Оснований для освобождения или для отсрочки от военной службы обвиняемый не имеет.

Уголовное дело направлено в Пудожский районный суд.

За данное преступление предусмотрено наказание от штрафа в размере ( до 200 тысяч рублей) до лишения свободы на срок до 2 лет.

Ранее сообщалось, что уклониста из Сортавалы могут посадить  на два года.

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